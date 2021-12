Pandemie: Landrat fordert klare Planungen

Das Land zieht sich aus der Organisation der Impfteams in Städten und Landkreisen zurück. Das sagt der Neckar-Odenwälder Landrat Achim Brötel. Demnach hatte die Landesregierung erst vor wenigen Tagen angekündigt, mehr als 150 Teams für regionale Impfstützpunkte zu organisieren und die ersten Teams bereits aufgestellt, gebe diese Aufgabe jetzt aber an die Kommunen ab. Zum 1. Januar müsse dementsprechend der Landkreis selber die Teams für die beiden regionalen Impfstützpunkte in Fahrenbach und Buchen-Bödigheim übernehmen, außerdem das mobile Impfteam. Das bedeute für die Verwaltung deutlich mehr Aufwand, so Brötel, der von der Landesregierung mit Blick auf die Zukunft "klare Planungen" fordert.