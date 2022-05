DHL-Paketzentrum in Osterburken: Noch viele Fragen offen

per Mail teilen

Die DHL-Gruppe der Deutschen Post möchte ein Paketzentrum bei Osterburken bauen. Am Dienstagabend hat sich erstmals der Gemeinderat öffentlich mit dem Großprojekt beschäftigt.

Bei der Sitzung wurden erste Einzelheiten zum möglichen Paketzentrum präsentiert. Zu der Veranstaltung hatten sich auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher eingefunden. Seit einiger Zeit liegt der Stadtverwaltung der Römerstadt eine Anfrage der DHL-Gruppe vor.

Luftbild: Hier könnte das neue Paketzentrum entstehen. SWR

Das Logistik-Unternehmen der Deutschen Post möchte auf einem rund 17 Hektar großen Gelände nahe der Autobahnauffahrt ein Gebäude mit einer Fläche von 30.000 Quadratmetern errichten. Hier sollen nach Angaben von DHL rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Päckchen und Pakete sortieren und weiterleiten.

"Frauenarbeitsplätze" geplant

Die Arbeitsplätze sollen nach Angaben in der DHL-Gruppe in gewerbliche Arbeitsplätze, Verwaltung und Technik und sogenannte "Frauenarbeitsplätze" unterteilt werden. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung handelt es sich bei den Frauenarbeitsplätzen um Teilzeitjobs.

Kommt ein Paketzentrum nach Osterburken? picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Bis zu 1300 Lkw-Fahrten täglich

Für den Transport der Pakete wären demnach täglich bis zu 1.300 Lkw-Fahrten nötig, die Lastwagen sollen nach Angaben des Unternehmens ausschließlich den nahegelegenen Autobahnanschluss nutzen und nicht durch benachbarte Ortschaften fahren. Hinzu käme der An- und Abfahrtsverkehr der Beschäftigten.

"Wir stehen noch ganz am Anfang eines Prozesses."

Für Beratungen sei es noch zu früh, so die einhellige Meinung der Osterburkener Gemeinderäte. "Es sind noch viele Fragen zu klären, bevor wir in die Diskussion einsteigen können", sagt auch der Osterburkener Bürgermeister Jürgen Galm(CDU).

Einwohnerversammlung geplant

Einstimmig beschloss das Gremium, so bald wie möglich eine Einwohnerversammlung einzuberufen, um die Osterburkener Bevölkerung in die Entscheidung miteinzubeziehen. Dabei sollen dann Vertreter von DHL und Deutscher Post das Projekt selbst vorstellen. Außerdem wurde angeregt, sich mit Kommunen in Verbindung zu setzen, die bereits Standort eines Paketzentrums sind. Die DHL-Gruppe der Deutschen Post betreibt derzeit bundesweit 37 solcher Paketzentren.