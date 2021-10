"Paketbomben-Prozess": Kriminalbeamter im Zeugenstand

Im sogenannten Paketbomben-Prozess in Heidelberg ist am Freitag unter anderem ein Leitender Beamter des Landeskriminalamts zu Wort gekommen. Dabei ging es um die Durchsuchungen und den Einsatz eines "Mantrailer"-Hundes. Das sind Suchhunde, die speziell nach Personen suchen. Am Montag soll die Führerin des Mantrailerhundes im Landgericht befragt werden. Der eingesetzte Hund war kein Polizeihund, wie in der Verhandlung am Freitag bekannt wurde, sondern gehört einer privaten Spürhundebesitzerin. Das löste vor Gericht viele Fragen aus, sowohl vom Vorsitzenden Richter, als auch von den Hunde-Sachverständigen. Es kamen dabei Zweifel an der Professionalität des Einsatzes auf. Der angeklagte Mann aus Ulm soll an mehrere Lebensmittelunternehmen in Süddeutschland, unter anderem an ADM Wild in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) und Lidl in Neckarsulm (Kreis Heilbronn), Paketbomben verschickt haben, die dann teilweise auch explodierten und Menschen verletzt haben. Der Mann ist seit dem letzten Verhandlungstag auf freiem Fuß. Grund: Ein Gutachten hatte ergeben, dass kein dringender Tatverdacht besteht.