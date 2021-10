"Paketbomben-Prozess" in Heidelberg - Angeklagter vermutlich nicht Person aus Video

Im sogenannten Paketbomben-Prozess hat vor dem Landgericht ein Anthropologe ausgesagt. Er sagte, es gebe Merkmale, die den Angeklagten von der Person aus dem Video unterscheiden.

Das Landgericht Heidelberg wollte am Freitag klären, ob der 66-jährige Angeklagte die Person aus dem Überwachungsvideo der Ulmer Postfiliale ist. In dieser wurden die drei Paketbomben im Februar dieses Jahres aufgegeben.

Gutachter: Angeklagter nicht auf Überwachungsvideo

Friedrich Rösing ist seit fast 17 Jahren Anthropologe und hat schon rund 2.500 Gutachten vor Gerichten abgegeben. Die Verteidigung hatte das Gutachten bei ihm in Auftrag gegeben. Anthropologen identifizieren anhand von Fotos oder Videos Personen - unter anderem durch deren Körpermerkmale. Rösing hat am Freitag dem Heidelberger Landgericht sein Gutachten vorlegt. Rösings Fazit: Es sei fast ausgeschlossen, dass der Angeklagte die Person auf dem Video ist.

"Der Angeklagte ist höchst wahrscheinlich nicht identisch mit der Person auf dem Überwachungsvideo."

Kein zweifelfreies Urteil

Der Anthropologe sagte, er könne das aber nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Die Bilder seien sehr schlecht gewesen und die Person stark vermummt. Denn sie trägt auf dem Video eine Brille, einen Schal und eine FFP2-Maske. Dennoch, so der Anthropologe weiter, sei fast ausgeschlossen, dass diese Person der Angeklagte ist. Es gebe mehrere äußerliche Merkmale, bei denen sich der Angeklagte zumindest leicht vom mutmaßlichen Täter unterscheide, sagte er.

"Bei gegebener Nicht-Identität sind es zehn bis zwölf Merkmale, die abweichen und hier sind es sechzehn."

Die anthropologische Methode basiere zwar auf Lehrbüchern, aber doch viel mehr auf Erfahrung, sagte Rösing. Wissenschaftlich anerkannt ist sie laut ihm nicht. Die Methode wird häufig bei Ordnungswidrigkeiten, wie beispielsweise Blitzer-Fotos, eingesetzt.

Weitere Zweifel an der Schuld des Angeklagten

Nach diesem Gutachten wachsen die Zweifel an der Schuld des Angeklagten immer mehr. Denn damit ist eine weitere Säule der Anklage weggebrochen. Erst am 15. Oktober hatte ein neues Gutachten des Helmholtz-Instituts aufgedeckt, dass es bei der Spurensuche mit sogenannten Mantrailing-Hunden gravierende Defizite gegeben habe. Die Spurensuche an den Tatorten sei grob fehlerhaft, unprofessionell und ohne Aussagekraft gewesen.

Angeklagter beteuerte bei Prozessbeginn seine Unschuld

Schon am ersten Prozesstag sagte der 66-jährige Angeklagte, er sei nicht der gesuchte Mann und beteuerte seine Unschuld. Seine Verteidiger wollen im Prozess seine Freilassung erreichen und sprechen sogar von einem Justizirrturm. Einen Schritt in diese Richtung hat es bereits gegeben: Der Rentner ist seit Anfang Oktober aus der Untersuchungshaft entlassen und auf freiem Fuß, weil kein dringender Tatverdacht mehr besteht.

Mann soll Paketbomben verschickt haben

Der 66-Jährige soll laut Anklage an ADM Wild in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) und die Lidl-Zentrale in Neckarsulm (Heilbronn) Paketbomben geschickt haben. Ein drittes Paket an den Babynahrungshersteller Hipp in Pfaffenhofen (Oberbayern) konnte noch rechtzeitig abgefangen und entschärft werden.

Das Urteil soll nach drei weiteren Verhandlungstagen Ende November verkündet werden.