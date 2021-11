Paketbomben-Prozess Heidelberg: Angeklagter freigesprochen

Am Landgericht Heidelberg ist das Urteil im sogenannten Paketbombenprozess verkündet worden. Der 66-jährige Angeklagte ist freigesprochen worden.

Der Mann muss laut dem Urteil lediglich eine Geldstrafe wegen unerlaubten Waffenbesitzes zahlen. Zudem sprach das Gericht dem 66-Jährigen aus dem Raum Ulm eine Entschädigung zu. Der Mann hatte seit Prozessbeginn seine Unschuld beteuert.

Richter: "Unbefriedigendes Urteil" für Opfer und Öffentlichkeit

In der Urteilsbegründung erklärte der Vorsitzende Richter, dies sei ein unbefriedigendes Urteil für die Opfer, die so mit der Tat nicht abschließen könnten. Auch für die Öffentlichkeit sei es unbefriedigend, da der wahre Täter noch unentdeckt sei.

Der Angeklagte (zwischen seinen beiden Verteidigern) kurz vor Beginn der Verhandlung am Freitag SWR

Gericht hatte nach Indizienprüfung Zweifel an Schuld des Mannes

Das Gericht hatte am Ende des Prozesses und nach Prüfung aller Indizien Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Die Aufnahme einer Überwachungskamera in einer Postfiliale sei in dem Verfahren ein starkes Indiz gewesen. Aber vieles spreche dafür, dass der Täter eher größer als der Angeklagte sei.

Paketbombenprozess: Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert

Die beiden Verteidiger hatten am Mittwoch auf Freispruch plädiert, weil der Rentner nach einem anthropologischen Gutachten mit höchster Wahrscheinlichkeit gar nicht der gesuchte Mann sei. Sie machten in ihrem Plädoyer den Ermittlungsbehörden schwere Vorwürfe. "Sie haben hier wirklich den Falschen erwischt", sagte einer der beiden Verteidiger am Mittwoch im Heidelberger Landgericht. Die Staatsanwaltschaft habe sich "völlig verrannt und den Boden der Objektivität verloren."

Staatsanwalt hatte viereinhalb Jahre Haft für Angeklagten gefordert

Die Staatsanwaltschaft ging dagegen von der Schuld des Angeklagten aus und hatte auf viereinhalb Jahre Haft für den Mann plädiert. Der Anklage-Vorwurf lautete auf das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, außerdem gefährliche Körperverletzung und versuchte schwere Körperverletzung.

Drei Paketbomben an Lebensmittelhersteller verschickt

Dem angeklagten Rentner wurde vorgeworfen, im Februar dieses Jahres drei selbstgebaute Sprengsätze verschickt zu haben, von denen einer beim Getränkehersteller Wild in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) explodierte. Eine zweite Paketbombe zündete im Postzentrum von Lidl in Neckarsulm. Dabei wurden vier Menschen verletzt. Eine dritte Bombe an den Kindernahrungshersteller Hipp im bayerischen Oberpfaffenhofen konnte im Paketzentrum am Münchner Flughafen abgefangen werden. Mit den Paketbomben habe der Mann, so die Staatsanwaltschaft, Geld von den Firmen erzwingen wollen.

Angeklagten auf freien Fuß gesetzt, kein dringender Tatverdacht

Der Angeklagte wurde im Verlauf des Prozesses entlastet. Da gegen ihn kein dringender Tatverdacht mehr bestand, wurde er zudem vorläufig auf freien Fuß gesetzt.