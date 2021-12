per Mail teilen

In Lampertheim (Kreis Bergstraße) hat zwei Tage vor Heiligabend ein Unbekannter möglicherweise mit einer Paintball-Waffe auf ein Auto geschossen. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Ziel der Schüsse war demnach das Auto einer Frau aus Bürstadt (Kreis Bergstraße), die zu diesem Zeitpunkt gerade auf der B 44 kurz vor dem Ortseingang Lampertheim unterwegs gewesen war.