Zuhause ist in Corona-Zeiten für viele Menschen der Ort, an dem alles passiert: Arbeit, Familie und Ehe. Auf Dauer eine Belastung - auch für Paare. Das beschäftigt auch die Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Mannheim und deren Leiterin Astrid Schrankl. SWR4-Moderator Patrick Figaj hat mit ihr darüber gesprochen, was die Corona-Zeit für Familien und Paare bedeutet.

Welche Erfahrungen machen Sie gerade in der Beratungsstelle? Welche Probleme haben Paare mit dieser Corona-Situation? Für die Paare ist es eine besondere Situation. Weil sie jetzt eine ungewohnte, oft auch intensive Nähe zum Partner erleben, die nicht freiwillig ist. Wenn man durch Home Office oder Kurzarbeit zusammen ist - in engeren Wohnverhältnissen zum Beispiel - dann kann man sich gar nicht so aus dem Weg gehen. Für Paare ist es oft schwierig, wieder neue Freiräume für sich zu schaffen. Astrid Schrankl, Ehe-, Familien- und Lebensberatung Mannheim Viele sind froh, wenn sie mal wieder raus kommen Ist das so eine Art "Weihnachtseffekt“ - wenn man die Feiertage hat und dann merkt: Jetzt freue ich mich dann doch schon wieder beispielsweise auf Kollegen? Das ist wie ein Lagerkoller. Wir haben das Bedürfnis nach Inspiration, nach neuen Reizen - auch nach Ablenkung. Das ist natürlich zuhause nicht immer so gegeben. Man ist froh, wenn man wieder nach draußen kommt und da auch wieder Neues entdecken und erleben kann. Oder sich austauschen mit Kollegen. Corona-Zeit verstärkt bestehende Konflikte Wer ist denn besonders gefährdet in diesem Lockdown? Wo sie sagen, das sind wiederkehrende Fälle, die besonders problematisch sind? Für die es Zeit wird, dass es wieder andere Phasen gibt? Generell kann man sagen, dass Paare, die schon seit längerer Zeit unterschwellige Konflikte haben, natürlich jetzt in Corona-Zeiten besonders gefährdet sind. Vor allem, wenn finanzielle Notsituationen dazu kommen, Existenzängste. Oder auch Zukunftsängste, vielleicht auch Arbeitslosigkeit im Raum steht. Astrid Schrankl, Ehe-, Familien- und Lebensberatung Mannheim Vor allem, wenn es eine veränderte Tagesstruktur gibt. Wenn beide zum Beispiel vorher draußen waren, im Büro. Und jetzt der Mann im Home Office ist und drei Kinder zu betreuen hat, im Home-Schooling. Und die Frau im Büro ist. Familien müssen für sich eine völlig andere Tagesstruktur organisieren. Beratung vor allem online und telefonisch Jetzt sind Sie als Beraterin jemand, der das analysiert und erkennt, wo die Probleme liegen. Komme ich denn überhaupt zu ihnen im Moment in die Beratung oder muss die Hilfestellung telefonisch stattfinden? Wir beraten überwiegend über Telefon und online über Videokonferenzen. Das wird inzwischen von den Paaren gut angenommen. Wenn es natürlich absolute Notsituationen gibt, können Paare vor Ort kommen. Aber wir haben das inzwischen gut digitalisiert umstellen können. Melden sich mehr Menschen bei ihnen als sonst? Wir beobachten, dass die Anmeldezahlen hoch sind - wie bisher auch. Aber es sind doch vermehrt Paare, die sich melden. Tipp: Jeder braucht Zeit für sich Haben Sie Tipps, die jedem im Alltag weiterhelfen? Sich Zeit für sich selber nehmen. Oder Tagebuch schreiben, um sich manchmal die Emotionen und den Stress von der Seele zu schreiben. Sodass nicht immer der Partner die erste Anlaufstelle ist. Wenn man merkt, dass es zu Streitigkeiten kommt, könnte man aus dem Raum zu gehen, bevor es eskaliert. Dass man zum Beispiel ein Symbol hat, so eine Art "Stoppstein". Und vereinbart: Wenn ich den auf den Tisch lege, dann ist einfach bei mir gerade Sendepause. Astrid Schrankl, Ehe-, Familien- und Lebensberatung Mannheim Dass man zu einem anderen Zeitpunkt nochmal in Ruhe drüber redet. Also das was möglich ist, in den eigenen vier Wänden, so selbstbestimmt wie möglich

gestalten. Wenn man ein bisschen kreativ und phantasievoll ist, lässt sich so manches machen.