Ozon ausgetreten: Elf Mitarbeiter von Weinheimer GRN-Klinik verletzt

In der Weinheimer GRN-Klinik (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Samstagmorgen elf Mitarbeitende nach einem Ozon-Austritt verletzt worden. Ursache war wohl eine defekte Lüftungsanlage.

Das Ozon, so die Polizei, habe sich aufgrund eines technischen Defekts der Lüftungsanlage gebildet und sich dann in der Küche des Krankenhauses verbreitet. Die elf Mitarbeitenden erlitten laut Polizei Atemwegsreizungen, Übelkeit und Kopfschmerzen.

Ozon-Austritt in Krankenhaus in Weinheim: Keine Gefahr für Patienten

Zwei betroffene Mitarbeiter wurden vorsorglich stationär aufgenommen. Neun wurden lediglich ambulant behandelt. Eine Gefahr für die Patientinnen und Patienten habe aber zu keinem Zeitpunkt bestanden, so die Polizei. Die Ermittlungen zur Ursache des technischen Defektes der Lüftungsanlage laufen. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei zum jetzigen Stand aus.

Was steckt hinter der Weinheimer GRN-Klinik?

In der Weinheimer GRN-Klinik arbeiten eigenen Angaben zufolge 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Abkürzung GRN steht für "Gesundheitszentren Rhein-Neckar". Das Haus hat 220 Betten. Das ehemalige Kreiskrankenhaus gehört nach eigenen Angaben zur 2006 gegründeten "GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH". Im Juli 2010 wurde es - wie seine Schwester-Einrichtungen in Eberbach, Schwetzingen und Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) - in GRN-Klinik Weinheim umbenannt. Die Klinik ist ein Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg.