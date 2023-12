"Erbarmungswürdiger Zustand": Ottheinrich Gymnasium Wiesloch wird saniert

Im Ottheinrich-Gymnasium in Wiesloch herrschen verheerende Zustände. Viele Jahre lang passierte nichts – jetzt hat der Gemeinderat Geld für die Sanierung bewilligt.

Um den Zustand des Ottheinrich-Gymnasiums in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) zu beschreiben, wählt Oberbürgermeister Dirk Elkemann (parteilos) drastische Worte: Er sei "erbarmungswürdig". Diese Beschreibung deckt sich mit der des Schulleiters Christian Annuschat.

Brandbrief an den Gemeinderat

In einem Offenen Brief hatte der Schulleiter die Fraktionen des Wieslocher Gemeinderats dringend dazu aufgefordert, die Sanierung des Gymnasiums auf den Weg zu bringen. Sechzehn Jahre lang sei in dem maroden Gebäude nichts passiert.

Verheerende Zustände im Schulgebäude

In dem Schreiben berichtet der Schulleiter von verheerenden Zuständen im Gebäude: Von heruntergestürzten Decken in zwei Klassenzimmern, die fast den Hausmeister unter sich begraben hätten, von undichten Decken und einem Glasübergang, auf dessen Boden sich nach Regenfällen im Winter eine Eisbahn bildet. Es gebe außerdem Gebäudeteile, die zum Teil dauerhaft unter Wasser stehen, defekte Heizungen in zahlreichen Klassenräumen – und nicht zuletzt ein Schädlingsproblem, das Kammerjäger bis heute nicht in den Griff bekommen haben.

Der zunehmende und inzwischen immer rasanter fortschreitende baustrukturelle Verfall unserer Schule war und ist ein großer planerischer wie finanzieller Fehler - gerade für die Attraktivität des Schulstandorts Wiesloch insgesamt.

Sanierung startet im Jahr 2024

Die drastischen Schilderungen haben offenbar Wirkung gezeigt. Am Mittwochabend verabschiedete der Wieslocher Gemeinderat den Haushalt für das Jahr 2024. Darin sind für das kommende Jahr zwei Millionen Euro für die Schulsanierung eingeplant. Bis alle Schäden im Gebäude beseitigt sind, wird es allerdings noch lange dauern. Die geschätzten Gesamtkosten für die Schulsanierung belaufen sich auf rund 34 Millionen Euro.