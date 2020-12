Der Neckar-Odenwald-Kreis bereitet sich darauf vor, weitere Corona-Beschränkungen zu erlassen. Momentan meldet das Landesgesundheitsamt eine 7-Tage-Inzidenz von 201. Damit überschreitet der Kreis die Schwelle von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Bleibt das drei Tage in folge so, muss der Kreis schärfere Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen erlassen.