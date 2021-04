Zwei Ostermärsche in Mannheim und Heidelberg stehen am Karsamstag unter dem Motto: "Abrüsten! Für den Frieden, für das Klima, für die Menschen." Zu den Friedens-Ostermärschen haben unter anderem das Ostermarsch-Bündnis Mannheim 2021 und Fridays for Future Heidelberg aufgerufen. Wegen der Corona-Pandemie wird der Ostermarsch in diesem Jahr kleiner ausfallen. Statt dem traditionell gemeinsam mit Mannheim organisierten regionalen Ostermarsch, wird es nach Angaben der Organisatoren zwei getrennte Veranstaltungen geben. Im vergangenen Jahr fand der Ostermarsch wegen der Corona-Pandemie rein virtuell im Internet statt.