Ortsumfahrung wächst

Die Bauarbeiten an der Ortsumfahrung Mörlenbach (Kreis Bergstraße) B38a schreiten voran. Am Dienstagnachmittag macht sich auch Staatssekretär und Wahlkreisabgeordneter Michael Meister ein Bild von den Bauarbeiten. Rund 40 Jahre lang hatten sich die Mörlenbacher für eine Ortsumfahrung eingesetzt, auch einen langjährigen Rechtsstreit hatte es um die Straße gegeben. Im Oktober 2020 war dann Spatenstich für die Umfahrung und inzwischen sind erste Arbeiten gemacht: Nach Angaben von Hessen Mobil laufen derzeit die Bauarbeiten an einem neuen Kreisel östlich von Mörlenbach. Außerdem hat der Bau einer kleinen Brücke begonnen. Die B38a wird knapp vier Kilometer lang und soll 2027 fertig sein.