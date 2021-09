Kurpfalzrätsel vom 9.9.2021

In der vergangenen Woche haben wir ein Verkehrsmittel gesucht, das einen großen Höhenunterschied überwindet. Die richtige Lösung war die BERGBAHN HEIDELBERG. Die können Sie am kommenden Sonntag, beim ‚Tag des offenen Denkmals‘ noch besser kennenlernen. Von 10 – 14 Uhr gibt es Führungen mit Informationen zu Technik und Geschichte der Bergbahn. Unter alleb richtigen Einsendungen haben wir die von ….. ausgelost. Sie/Er gewinnt ein SWR4 Überraschungspaket und das können Sie auch heute wieder gewinnen.

SWR4 Rätselreporter Henry Barchet stellt ihnen mit der heutigen Frage einen Ort vor, der einen Ausflug wert ist. Hier seine Hinweise:

Das heutige Rätsel führt in ein abgeschiedenes Tal, das im badisch-hessischen Grenzgebiet liegt. Seinen Namen erhält es von dem kleinen Bach, der in der Talmitte fließt - zu beiden Seiten umgeben von saftigen grünen Wiesen. Erschlossen ist das Tal durch eine Straße, die als Sackgasse endet. Die wenigen Häuser liegen in weitem Abstand und bilden einen sogenannten dünnen Siedlungsfaden, der ein Ortsteil der naheliegenden größeren Gemeinde ist. Versteckt in dem Tal findet man die Überreste einer ehemaligen Marienkapelle. Wahrscheinlich wurde das Gotteshaus im 13. Jahrhundert von Mönchen des Klosters Lorsch über einem keltischen Heiligtum errichtet. Um die Kapelle rankt sich eine Legende: Nachdem die kleine Kapelle nicht mehr genutzt wurde, wurde die darin befindliche Marienfigur in die Kirche von Unter-Absteinach gebracht. Auf unerklärliche Weise soll sie dreimal an ihren ursprünglichen Standort in das Tal zurückgekehrt sein, bis sie endgültig in Unter-Absteinach blieb. Etwas unterhalb dieser Ruine steht ein in Sandstein gefasster Brunnen mit heidnischen Symbolen, der aus einer Quelle unter der Kapelle gespeist wird. Seinem Wasser wird heilende Wirkung zugesprochen. Da das Tal abseits größerer Durchgangsstraßen liegt finden Besucher hier viel Ruhe und zahlreiche Wandermöglichkeiten. Übrigens als kleine Hilfe – auf unserer Internetseite swr4.de/mannheim finden Sie ein Bild des gesuchten Tals – und wenn Sie jetzt wissen, wie das abgeschiedene Tal im badisch-hessischen Grenzgebiet heißt, dann haben Sie das heutige Rätsel gelöst.