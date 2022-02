Opernersatzspielstätte für NTM soll 16,8 Millionen Euro kosten

Am 17. Dezember dieses Jahres soll die Oper des Mannheimer Nationaltheaters ihre neue Ersatzspielstätte hinter dem TECHNOSEUM in Betrieb nehmen. Die Kosten für OPAL, die "Oper am Luisenpark", sollen 16,8 Millionen Euro nicht überschreiten. Die Leichtbauhallenkonstruktion bietet 800 Sitzplätze und soll fünf Jahre lang Opern- und Tanzproduktionen beherbergen, bis die Generalsanierung des Mannheimer Nationaltheaters am Goetheplatz abgeschlossen ist. Deren Kosten werden derzeit auf über 300 Millionen Euro beziffert.