Operieren lernen im LKW

Donnerstag und Freitag gastiert am Uniklinikum Mannheim eine mobile Ausbildungsstation. In einem voll ausgebauten Lkw können Ärzte auch komplizierte Eingriffe trainieren und dabei neueste OP-Instrumente testen. Der Lkw ist 18 Meter lang und hat zwei seitliche Anbauten. Er bietet Platz für fünf Arbeitsstationen, auch ein mobiles CT-Gerät ist darunter. Die Operateure können so unter anderem Eingriffe an der Wirbelsäule oder am Kopf trainieren. Außerdem stehen Kunstknochen-Modelle bereit, die wie echte Knochen aufgebaut sind. Selbst erfahrene Operateure profitierten von dieser Fortbildungsmöglichkeit, so Oberarzt Frederic Bludau. Und das komme letztlich auch den Patienten zugute, betonte er. Bludau leitet am Uniklinikum Mannheim den Geschäftsbereich Wirbelsäulenchirurgie. Der Fortbildungs-Truck ist noch bis Morgen zu Gast auf dem Campus.