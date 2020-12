Noch bis Sonntag läuft eine Online-Umfrage, an der sich Heidelberger Eltern behinderter Kinder beteiligen können. Dabei will die Behindertenbeauftragte der Stadt in Erfahrung bringen, welchen Bedarf die Eltern und Kinder an welchen Angeboten haben. Außerdem sollen besondere Herausforderungen genannt werden, mit denen die Familien durch die Corona-Pandemie konfrontiert sind.