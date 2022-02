Olympiastützpunkt Rhein-Neckar: Sportler schuldlos an Spiele-Vergabe

Die olympischen Winterspiele 2022 in Peking werden von vielen Seiten heftig kritisiert. Der Leiter des Olympiastützpunkts Rhein-Neckar hat zur Spiele-Vergabe eine klare Meinung.

Die olympischen Winterspiele in Peking beginnen am Freitag und enden am 20. Februar. Aus der Rhein-Neckar-Region nehmen sechs Athleten teil - allesamt Eishockey-Spieler der Mannheimer Adler.

Daniel Strigel, Leiter des Olympiastützpunkts Rhein-Neckar in Heidelberg Olympiastützpunkt Rhein-Neckar

Der SWR hat Daniel Strigel, den Leiter des Olympiastützpunkts Rhein-Neckar in Heidelberg, um seine Meinung zu den umstrittenen Winterspielen in Peking gebeten. Hier sein Kommentar, den er uns am Donnerstag gemailt hat, im Wortlaut:

"Einmal mehr zeigt sich, dass Medien und Öffentlichkeit zu wenig Aufmerksamkeit auf die Vergabe Olympischer Spiele lenken. Die Winterspiele 2022 wurden im Jahr 2015 vergeben, damals hatten sich nur zwei Ausrichter überhaupt beworben, nämlich Almaty (Kasachstan) und eben Peking. Die Abstimmung ging 44:40 für Peking aus, es waren also die Stimmen von zwei bis drei IOC-Mitgliedern entscheidend.

Warum haben sich nicht andere Länder für Olympia beworben?

Kann man erwarten, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Winterspiele 2022 ausfallen lässt, weil sich nur zwei Städte beziehungsweise Nationen bewerben, die aus westlicher Sicht als autokratisch gelten müssen? Warum haben sich nicht Deutschland, Österreich oder die Schweiz (oder alle drei zusammen) für diese Ausrichtung beworben?

Ergebnis der Spiele-Vergabe beeindruckt durch Lobbygruppen

Die Einwohnerinnen und Einwohner der Regionen St. Moritz (Schweiz), Krakau (Polen), Stockholm (Schweden), Oslo (Norwegen) und München/Garmisch votierten in Abstimmungen gegen Bewerbungen dieser Standorte für 2022. Teilweise in sehr knappen Ergebnissen, in jedem Fall beeindruckt von der Öffentlichkeitsarbeit der jeweiligen Lobbygruppen und bei den Gegenstimmen wahrscheinlich eher von der Idee getrieben: "Ich will Olympia nicht - schon gar nicht hier", als von der Idee: "Lieber hier als in Peking".

Wettkämpfe nur in Ländern ohne Menschenrechtsverletzungen?

Das Durchschnittsalter des "Team D 2022" (Olympateam Deutschland) dürfte so um die 25 Jahre liegen – im Schnitt waren diese Athletinnen und Athleten im Jahr 2015 also gerade volljährig. Kann man von diesen jungen Menschen, die bis dahin bereits sechs bis zehn Jahre leistungssportliches Training für ihren Traum von Olympia absolviert hatten, erwarten, dass sie sagen: "Ok, ich beende meine sportliche Laufbahn, denn in Peking will ich nicht starten." Oder: "Ich starte nur bei olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften, Weltcups und so weiter, wenn sie in Ländern stattfinden, denen ich nach eingehender Recherche keine Menschenrechtsverletzungen nachweisen kann." (Letzteres käme übrigens ebenso einem Karriereende gleich.) Ich meine: Nein, das kann man von diesen jungen Menschen nicht erwarten.

Medien müssen Spiele-Vergabe mit mehr Nachdruck begleiten

Denn die Sportlerinnen und Sportler haben keinen Einfluss auf die Vergabe der Spiele, erst recht nicht so viele Jahre im Voraus. Die Medien müssen die Vergabe mit mehr Nachdruck begleiten, die Öffentlichkeit muss sich hier interessieren. Für 2026 haben sich Mailand und Cortina d´Ampezzo (beides Italen) beworben und den Zuschlag erhalten. Für 2030 haben Sapporo (Japan), Salt-Lake City (USA), Barcelona-Pyränen und Vancouver (Kanada) Interesse angemeldet, für 2034 die französischen Südalpen. Die nächsten Athleten-Generationen werden sich also voraussichtlich nicht mit Gewissensfragen konfrontiert sehen. Lasst es uns auch 2022 den Athletinnen und Athleten persönlich überlassen, wie sie mit diesen Fragen umgehen."