per Mail teilen

Das Präsidium des Olympiastützpunkts der Metropolregion Rhein-Neckar in Heidelberg zieht zum Abschluss der Sommerspiele in Tokio eine überaus positive Zwischenbilanz. Mit der Weitspringerin Malaika Mihambo und dem Kanuten Max Lemke holten die insgesamt 37 Athleten aus der Region zweimal Gold. Ringer Denis Kudla erkämpfte die Bronzemedaille. Darüber hinaus gab es zahlreiche Bestleistungen und insgesamt 25 Top-Ten-Platzierungen. "Noch nie war der Beitrag der Region zur Medaillenspiegel-Position des Team Deutschland stärker", freute sich OSP-Präsident Martin Lenz. Die Spitzensportler kehren morgen aus Japan zurück und werden im Frankfurter Römer mit einer Willkommensfeier empfangen. Am 25. August beginnen dann die Paralympics.