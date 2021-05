Bald fällt der Startschuss in Tokio für die Olympischen Spiele 2021. Wie läuft es für die Spitzensportler in Heidelberg während einer Pandemie? Und wie sollen die Spiele ablaufen?

Olympische Spiele während Corona

Im vergangenen Jahr wurden die Olympischen Spiele abgesagt - dieses Jahr sollen sie nun nachgeholt werden. Aber auch nur unter corona-bedingten Einschränkungen. Viele Athleten sind geimpft. Vor Ort sind alle in der berühmten „Blase“ und werden bis zu sechsmal täglich auf das Virus getestet. Der Leiter des Olympiastützpunkts Rhein-Neckar, Daniel Strigel, geht davon aus, dass die Spiele in Tokio ab dem 23. Juli stattfinden. Allerdings glaubt er nicht, dass die Wettkämpfe mit Zuschauern durchgeführt werden können. Für die gesundheitliche Sicherheit der Athleten sei aber gesorgt, sagt er.

"Ich glaube, dass es bei Olympia noch besser laufen wird als bei den bisherigen Veranstaltungen, weil die ganze Logistik und Organisationspower - Stichwort: Olympisches Dorf, eigene Mensa - viel besser geeignet ist, um möglichst wenige unvorhergesehene Fälle zu haben."

Daniel Strigel leitet den Olympiastützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg. SWR

Ein Jahr länger Zeit zum Trainieren

Alles anders - auch für die Spitzensportler aus der Region, die sich am Olympiastützpunkt in Heidelberg vorbereiten. Im Kraftraum des Olympiastützpunkts Rhein-Neckar in Heidelberg können immer nur ein paar und nie alle gemeinsam trainieren. Wegen Corona muss der Sicherheitsabstand eingehalten werden. Trotzdem ist die Vorfreude auf Tokio zu spüren. Spitzenschwimmer Philip Heintz vom SV Nikar Heidelberg sieht in den besonderen Umständen und der Verschiebung sogar Vorteile.

Philip Heintz ist Spitzenschwimmer und bereitet sich gerade im Olympiastützpunkt in Heidelberg auf die Spiele 2021 vor. SWR

"Ich kann genauso trainineren wie ich es letztes Jahr theoretisch gemacht hätte. Der einzige Unterschied ist, dass ich ein Jahr mehr Zeit hatte, mich vorzubereiten. Dementsprechend bin ich fast froh, dass ich ein geschenktes Jahr hatte."

Strenge Regeln in Tokio

Vieles wird anders sein vor Ort, die Sportler werden erst kurz vorher an- und fast direkt nach dem eigenen Wettbewerb abreisen. Das Olympische Dorf ist wegen der Kontaktbeschränkungen auch nicht das, was es mal war. Den größten Unterschied mache für Schwimmer Philip Heintz aber die fehlenden Zuschauer.

Viele Olympiakandidaten konnten sich noch nicht qualifizieren

Wer alles aus dem Rhein-Neckar-Raum teilnimmt, steht noch nicht fest, weil es coronabedingt kaum Wettkämpfe gab, um sich zu qualifizieren. Und genau das ist so anders in diesem Jahr, sagt der Leiter des Olympiastützpunkts Daniel Strigel. Leistungssport ohne Leistungsvergleich, das drücke auf die Stimmung bei seinen Schützlingen. Auch Sprinterin Jessica-Bianca Wessoly von der Mannheimer Turn und Sportgesellschaft (MTG) hat das noch vor sich.

Jessica-Bianca Wessoly ist Sprinterin - ihr stehen vor den Spielen in Tokio noch ein paar Wettkämpfe bevor. SWR