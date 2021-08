Der Heidelberger Schwimmer Philip Heintz hat bei den Olympischen Spielen in Tokio den Endlauf über 200 m Lagen verpasst. Der WM-Vierte kam im Halbfinale mit 1:58,13 Minuten nur auf den 13. Platz. Zu Rang acht und der Finalqualifikation fehlte dem 30-Jährigen eine halbe Sekunde. Für Heintz sind es die letzten Olympischen Spiele der Karriere. Er war schon in London 2012 und 2016 dabei. In Rio de Janeiro hatte der Heidelberger den sechsten Platz auf seiner Spezialstrecke belegt. Besser war in Brasilien kein deutscher Beckenschwimmer gewesen.