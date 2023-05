Oldtimer-Autos unterwegs in der Rhein-Neckar-Region

Am Sonntagmorgen trafen sich zahlreiche Oldtimer-Fahrer in Mannheim zu einer Rundfahrt durch die Rhein-Neckar-Region.

Treffpunkt war der Parkplatz beim Technoseum in Mannheim. Danach sind die rund 170 Oldtimer-Fahrzeuge zu einer Tour durch die Region gestartet. Sie soll am Nachmittag enden.

Mit Cabrios und Limousinen durch den Odenwald und Rhein-Neckar-Kreis

Die vorgeschlagene Tour führt vom Landesmuseum aus in den Odenwald über Waldmichelbach (Kreis Bergstraße) Richtung Neckar. Von dort geht sie dann über Neckargemünd nach Gaiberg (beide Rhein-Neckar-Kreis). Und nach einer Mittagspause über den Heidelberger Königstuhl und den Schloss-Wolfsbrunnenweg über Wilhelmsfeld und Schriesheim nach Ladenburg (alle Rhein-Neckar-Kreis). Vorgesehener Schlusspunkt ist das Benzmuseum in Ladenburg.

Die Oldtimerfahrt geht durch den Odenwald und einen großen Teil des Rhein-Neckar-Kreises. SWR

Zum 25ten Mal "All Classic Open"

Die "All Classics Open" findet seit 1996 regelmäßig am 1. Mai in der Rhein-Neckar-Region statt. Die Organisatoren bezeichnen sie als eine der größten markenunabhängigen Tagesveranstaltung Deutschlands in ihrem Bereich. Mitmachen können nur eingeladene Oldtimer-Besitzerinnen und -Besitzer.