SAP-Gründer Hasso Plattner verabschiedet - Bundeskanzler Scholz würdigt Lebenswerk

per Mail teilen

4.000 Menschen haben am Donnerstag an der Gala zum Abschied des SAP-Gründers Hasso Plattner teilgenommen. Bundeskanzler Scholz würdigte dabei die Lebensleistung des 80-Jährigen.

Günther Jauch moderierte, die Sängerin Anastacia sang und Bundeskanzler Olaf Scholz war auch da. Hasso Plattner, einer der Gründer des Softwarekonzerns SAP aus Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis), ist am Donnerstag in einer Gala in der SAP-Arena verabschiedet worden.

Überraschung: Plötzlich stand Günther Jauch auf der Bühne. SWR

Bundeskanzler Olaf Scholz würdigte das Lebenswerk des charismatischen 80-jährigen Hasso Plattner, der am Mittwoch als Aufsichtsratschef des Softwarekonzerns abgelöst worden war.

4.000 Menschen waren in der SAP-Arena, darunter über ein Losverfahren 3.400 aus der Belegschaft der SAP und viele frühere SAP-Größen. Die SAP mit rund 110.000 Mitarbeitern, aktuell etwa 30 Milliarden Euro Jahresumsatz und nach eigenen Angaben 400.000 Kunden in der ganzen Welt ist Europas größtes Softwarehaus.

Der Vorstandschef der SAP, Christian Klein. SWR

Der aktuelle Vorstandschef Christian Klein sprach zu Beginn, es gab Video-Grußworte von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Microsoft-Gründer Bill Gates. Als Hasso Plattner selbst ans Mikrofon trat, war der öffentliche Teil der Gala beendet und die Presse musste die Halle verlassen.

Die Plattner-Familie ist oft in Potsdam und in Südafrika, aber kaum noch in Schriesheim-Altenbach. SWR

Hasso Plattner, der vor rund 50 Jahren zur Gründungsmannschaft der SAP gehörte und nach seiner Vorstandszeit noch 20 Jahre im Aufsichtsrat saß, war der Rummel sichtlich zu viel. Er neigt eher zum Understatement in Bezug auf seine Arbeit bei der SAP.

Der Sozialdemokrat Olaf Scholz hatte sich vor der Gala Zeit genommen für ein Gespräch mit Arbeitnehmervertretern der SAP.