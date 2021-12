per Mail teilen

Unbekannte haben am Samstagmorgen gegen 5 Uhr ein öffentlich zugängliches Bücherregal in Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) in Brand gesetzt. Das Bücherregal, über das Bürgerinnen und Bürger Bücher kostenlos austauschen können, wurde laut Polizei komplett zerstört. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Die Polizei Weinheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.