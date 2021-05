Ein Fernseh-Film über den Missbrauchsskandal an der Odenwaldschule in Heppenheim (Kreis Bergstraße) darf weiter gezeigt werden. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschieden. Ein ehemaliger Schüler der Odenwaldschule hatte auf Unterlassung geklagt. Er war als Jugendlicher selbst dort missbraucht worden. Die ARD zeigte 2014 einen Film darüber. Darin, so der Kläger, sei er als Vorbild für die zentrale Film-Figur zu erkennen. Das hielt er für einen unzulässigen Eingriff in seine Persönlichkeitsrechte. Der BGH wies seine Klage ab. Begründung: Ein Schauspieler sei kein Abbild einer realen Person. Deshalb greife auch das Recht am eigenen Bild nicht.