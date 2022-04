Sturm in Rhein-Neckar hat kaum Schäden hinterlassen

Der Sturm, den der Deutsche Wetterdienst für Donnerstagabend und die folgende in der Kurpfalz angekündigt hatten, hat in der Region so gut wie keine Spuren hinterlassen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis und in Südhessen seien ein paar Bäume und Bauzäune umgefallen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Manche Straßen seien deswegen blockiert gewesen, es seien aber keine Personen verletzt worden. Auch in der Vorderpfalz richtete der Sturm keine größeren Schäden an.

Oberleitung der S-Bahn beschädigt

Wegen des Sturms war war die S-Bahn zwischen Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) und Hirschhorn (Kreis Bergstraße) vorrübergehend lahmgelegt. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn war die Oberleitung beschädigt worden. Deshalb konnten die S-Bahnen von Donnerstagmittag an bis Freitagfrüh Neckargemünd nicht mehr anfahren. Mittlerweile fahren wieder alle S-Bahnen planmäßig.

Wälder sollten nicht betreten werden

Der Leiter des Forstbezirks Odenwald, Dietmar Hellmann, riet am Donnerstag davon ab, sich im Wald aufzuhalten. Die Windgeschwindigkeiten seien zwar nicht so dramatisch vorhergesagt. Er rechne aber damit, dass immer wieder Bäume umstürzen könnten und Wege gesperrt werden.



"Am besten den Wetterbericht beobachten und auch bei der Nässe aus dem Wald draußen bleiben. Das gilt das ganze Wochenende."

Viele Bäume seien durch den letzten Sturm bereits gelockert. Ebenso könnten mit den heftigen Böen größere Äste abbrechen.

Der letzte Sturm hatte bereits einige Schäden im Odenwald verursacht. SWR

In Rhein-Neckar-Region wird viel Regen erwartet

Zudem fließe milde und feuchte Luft in die Rhein-Neckar-Region. Die verursacht starke Regenfälle mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in nur 24 Stunden. Laut Deutschem Wetterdienst soll sich die Lage in der Region erst im Lauf des Samstags wieder beruhigen.