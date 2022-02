OB Kurz entsetzt über brutale Machtpolitik Putins

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) ist entsetzt über die brutale Machtpolitik des russischen Präsidenten Putin in der Ukraine. In einer Stellungnahme machte er deutlich, dass Europa und die Welt jetzt geschlossen gegen den russischen Machthaber stehen müssten. Die Stadt Mannheim hat Partnerstädte in Polen, Litauen und der Republik Moldau. Mit der ukrainischen Stadt Czernowitz, die auch Partnerstadt von Chişinău in Moldau ist, existiere eine aktive Dreieckskooperation. Laut OB Kurz gibt es bereits erste Hilfsanfragen der ukrainischen Stadt Czernowitz. Gefragt sind vor allem Dieselgeneratoren und mobile Wassertanks. Auch andere deutsche Städte haben solche Anfragen erhalten, so Kurz.