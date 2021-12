Mannheimer OB Kurz: "Eine große Irritation und Betroffenheit"

Knapp zwei Jahre Corona-Pandemie liegen hinter uns. Und vieles ist nach wie vor unklar: Wie lange wird dieser Zustand bleiben, wie muss, wie kann geplant werden? Vor allem aus städtischer Sicht eine große Herausforderung. Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) schaut zurück - aber auch optimistisch voraus.

Pandemie-Management, Corona-Proteste, richtig wirtschaften in der Krise: Für die Mannheimer Stadtspitze ist die Situation im vergangenen Jahr wie in vielen Rathäusern der Republik nicht einfacher geworden. Im SWR-Interview mit Moderatorin Esther Uhrig erklärt der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz die drängendsten Aufgaben. Und spricht auch konkret seine persönlichen Sorgen an:

Corona trifft Städte in besonderem Maße

SWR Aktuell: Wie haben Sie es denn ganz persönlich geschafft, Corona wenigstens kurz zu verdrängen?

Peter Kurz: Das ist natürlich nach zwei Jahren auch etwas erschöpfend, muss man sagen. Und Weihnachten hat da etwas geholfen - wie bei allen - mit kochen, essen, Geschirr spülen, spielen, Filme schauen und lesen. Also doch eine Möglichkeit etwas rauszukommen und den Kopf freizubekommen von Corona.

SWR Aktuell: Zwei Jahre Pandemie - was macht das mit einer Stadt wie Mannheim?

"Man muss sagen, dass die Pandemie die Städte in besonderer Weise trifft. Noch mehr als kleinere Gemeinden. Weil natürlich mit der Gastronomie, mit dem Einzelhandel mit der Kultur genau das betroffen ist, was Stadt und städtisches Leben ausmacht."

Omikron treibt kommunale Planung

SWR Aktuell: Wie geht man denn bei der Stadt mit der wachsenden Zahl an Omikron-Fällen um, zuletzt gab es sieben Fälle?

Peter Kurz: Die sieben Fälle in Mannheim sind natürlich auf einen Zeitraum bezogen von mehr als zehn Tagen. Denn so lange dauert die Sequenzierung. Das bedeutet, wir haben heute realistischerweise schon mehr Fälle. Und bei dem Tempo, mit dem sich Omikron durchsetzt, muss man davon ausgehen, dass innerhalb sehr kurzer Zeit - vielleicht zwei Wochen - sich Omikron auch als dominante Variante durchsetzen wird.

Für uns gibt es ganz klar drei Thematiken, die im Vordergrund stehen: Das eine ist, wie können wir von kommunaler Seite aus entsprechend die Impfkampagne mit unterstützen. Das zweite bei Omikron ist jetzt eine neue Herausforderung:

"Wie sichern wir überhaupt unsere Dienstleistungen? Und vor allen Dingen unsere Infrastruktur? Das ist die klassische Pandemieplanung."

Und das Dritte ist dafür zu sorgen, dass die Maßnahmen die beschlossen worden sind zur Eindämmung der Corona-Pandemie, auch vor Ort umgesetzt und eingehalten werden.

Corona-Proteste: "Irritierende Distanz zum Staat"

SWR Aktuell: Inzwischen gibt es auch in Mannheim Corona-Proteste als sogenannte "Spaziergänge“. Bereitet Ihnen diese Entwicklung Sorgen?

Peter Kurz: Da gibt es einfach eine große Irritation, dass (auch wenn es eine eine Minderheit ist) unterm Strich dann doch 1000 Menschen, 2000 Menschen mobilisierbar sind und dass es eine so große Zahl an Menschen gibt, die eine erkennbar große Distanz zum Staat und den staatlichen Institutionen haben. Das geht, glaube ich, weit über die Frage welche Corona-Maßnahmen richtig sind, hinaus.

"Das hinterlässt schon auch persönlich eine große Irritation und auch Betroffenheit"

Bundesgartschau "BUGA23" in Mannheim wirft ihre Schatten voraus

SWR Aktuell: Was waren denn 2021 für Sie die Momente, an die Sie gerne zurückdenken?

Peter Kurz: Ich denke gerne an das große Spinelli-Fest zurück. Mit einigen tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Mit einer spürbaren Vorfreude auf die Bundesgartenschau. Das haben wir auch nochmal bei der Übergabe des Staffelstabs in Erfurt erlebt. Ein großes Thema für uns ist auch der Klimaschutz-Aktionsplan un der sogenannte europäische grüne Deal - Grean Deal - in Mannheim. Den konkret umzusetzen. Da haben wir auch eine neue stadtgeschichtliche Präsentation der Öffentlichkeit im "Marchivum" vorgestellt. Also es ist trotz Corona auch viel passiert.

250 Millionen Euro Investitionen im kommenden Jahr

SWR Aktuell: Wie sieht es für 2022 aus - Was sind da die größten Brocken, die Sie angehen wollen und müssen?

Peter Kurz: Wir haben ja ein gewaltiges Investitionsprogramm - das sind rund 250 Millionen Euro Investitionen - die gehen in die Themen Kinderbetreuung, Ausbau und Sanierung der Schulen, Ganztagsschulen. Ein ganz großes, dynamisches Thema ist natürlich die Verkehrsinfrastruktur. Die Verbesserung des ÖPNV, der Ausbau der Radwege. Ganz wichtig: Dass der Fahrlachtunnel zumindest in Teilen wieder geöffnet werden kann. Das sind die großen Anforderungen. Also eine große Arbeitsleistung, die da 2022 auf uns zukommt.