Extrem niedrige Wahlbeteiligung in Wiesloch

In Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist Oberbürgermeister Dirk Elkemann in seinem Amt bestätigt worden. Im ersten Wahlgang am Sonntag bekam er fast 88 Prozent der gültigen Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Wiesloch lag nur bei gut 19 Prozent - damit ist Dirk Elkemann von 1.912 Wieslocher Bürgerinnen und Bürgern gewählt worden. Wahlberechtigt waren 19.862. Die Wahlbeteiligung war gering auch weil der 53-jährige Amtsinhaber Dirk Elkemann (parteilos) keinen Gegenkandidaten hatte. Ein breites, parteiübergreifendes Bündnis hatte sich für seine Wiederwahl ausgesprochen. Wahlberechtigt waren rund 20.000 Wieslocherinnen und Wieslocher. In seiner zweiten Amtszeit will Elkemann unter anderem dafür sorgen, dass seine Stadt bis 2040 klimaneutral wird. Als weiteren Schwerpunkt nannte er die Digitalisierung. Der Wieslocher Oberbürgermeister war nach dem tödlichen Messerangriff eines Psychiatrie-Patienten auch überregional in den Medien präsent. Trotz des Vorfalls gehöre das Psychiatrische Zentrum Nordbaden zu Wiesloch, sagte Elkemann.