Ein 35-jähriger obdachloser Mann ist in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) am Freitagmorgen schwer verletzt auf der Straße gefunden worden. Ob der Mann gestürzt war oder ob er Opfer eines Autounfalls ist, versucht die Polizei zu klären. Der Mann weist Verletzungen am Körper auf, darunter auch eine klaffende Kopfplatzwunde. Er kam mit akuter Unterkühlung und Drogen im Körper ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen