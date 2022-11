per Mail teilen

107.500 Heidelberger können heute ihre Stimme bei der Oberbürgermeisterwahl 2022 abgeben. Erwartet wird ein spannender Dreikampf.

Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet: Heidelberg entscheidet über den künftigen Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin. Die neun Kandidatinnen und Kandidaten warten ebenso wie die Wählerinnen und Wähler mit Spannung auf das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl. Ab 18 Uhr wird ausgezählt.

Wahlbeteiligung am späten Nachmittag bei rund 30 Prozent

Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben eines Stadtsprechers am späten Nachmittag einschließlich Briefwahl bei etwa 44 Prozent. Damit haben bereits mehr Menschen gewählt als vor acht Jahren insgesamt, allerdings sind die Werte angesichts der damaligen Bewerbersituation kaum vergleichbar.

Eines der Wahllokale, die seit 8 Uhr für die OB-Wahl in Heidelberg geöffnet sind SWR

Als Favoriten gelten der parteilose Amtsinhaber Eckart Würzner und die ehemalige baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer von den Grünen. Als möglicher Überraschungskandidat tritt Sören Michelsburg von der SPD an.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten treten zur OB-Wahl an

Zur Wahl stehen in der Reihenfolge auf dem Stimmzettel genannt folgende Bewerberinnen und Bewerber: Björn Leuzinger (Die Partei), Bernd Zieger (Die Linke), Eckart Würzner (parteilos), Theresia Bauer (Grüne), Sofia Leser (parteilos), Mathias Schmitz (parteilos), Sören Michelsburg (SPD), Angeliki Papagiannaki-Sönmez (Heidelberg in Bewegung), Sassan Khajehali (parteilos). Sie haben wir in ausführlichen Audioporträts vorgestellt, außerdem informieren alle Kandidatinnen und Kandidaten in kurzen Videostatements über ihre Ziele für Heidelberg.

Alle neun Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich zuletzt im Heidelberger SNP-Dome der Öffentlichkeit präsentiert und ihre Vorstellungen für die Stadt skizziert.

Klassische Wahlkampfthemen in Heidelberg

Während sich die Bewerberinnen und Bewerber für Klimaschutz stark machen und den Radverkehr in der Stadt fördern möchten, fokussieren sich die drei aussichtsreichsten Kandidaten Würzner, Bauer und Michelsburg außerdem auf das Thema bezahlbarer Wohnraum. Amtsinhaber Eckart Würzner warb im Wahlkampf verstärkt mit seiner Vision von der "Stadt am Fluss", Theresia Bauer punktete bei öffentlichen Veranstaltungen auch mit einem Nein gegen völlig kostenlosen ÖPNV und SPD-Kandidat Sören Michelsburg sah unter anderem das Projekt "Seilbahn über den Neckar" als wichtig für die Stadt an.

Keine Entscheidung? Zweiter Wahlgang am 27. November

Das vorläufige amtliche Endergebnis wird voraussichtlich zwischen 19 und 19:30 Uhr erwartet. Im Rathaus wird der Erste Bürgermeister Jürgen Odszuck das Ergebnis bekannt geben. Dort können Bürgerinnen und Bürger die Übertragung der Stadt Heidelberg im Großen Rathaussaal verfolgen. Eine zweite Leinwand wird auf dem Marktplatz aufgebaut.

Erinnerung: Am Sonntag, 6. November sind rund 107.500 Bürgerinnen und Bürger zur #OBWahl berechtigt. Ab 18 Uhr bietet die #StadtHeidelberg eine Ergebnispräsentation im Rathaus sowie per Livestream an. https://t.co/S1zrtJfe5d

Sollte im ersten Wahlgang keiner der Bewerberinnen und Bewerber über 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erreichen, kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Dieser ist terminiert auf den Sonntag, 27.11.2022.

Wahlentscheidungshilfe: Der Kandidat-O-Mat

Bei der vergangenen Oberbürgermeisterwahl in Heidelberg im Jahr 2014 setzte sich der Amtsinhaber Eckart Würzner durch. Die Wahlbeteiligung lag damals nur bei 21,80 Prozent. Gegen Würzner war damals lediglich ein weitgehend unbekannter Mitbewerber angetreten. Würzner hat das Amt bereits seit 2006 inne.