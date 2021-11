per Mail teilen

Der Bioinformatiker und Direktor des Europäischen Bioinformatik Instituts (EMBL-EBI), Rolf Apweiler, hält die neu entdeckte Sars-CoV-2-Variante aus Südafrika für hochgefährlich. Noch sei in Europa keine neue Variante untersucht worden. Aber Forschende in Heidelberg stehen in engem Austausch mit Kollegen weltweit.

Es sei nicht nur eine Mutation, um die es gehe, sagt der Forscher Apweiler. Es sei eine Vielzahl an Mutationen.

Im Interview mit SWR Moderator Patrick Figaj erklärt Apweiler unter anderem die seiner Meinung nach vier Gruppen von Mutationen, die B.1.1.529 so gefährlich machen könnten:

Noch keine Sequenzierung in Heidelberg

Am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie werden seit Beginn der Corona-Pandemie Sars-CoV-2-Virenstämme sequenziert. Also ihre Zusammensetzung analysiert. Bislang seien die Vorkommnisse aus Südafrika und Hongkong. Und das wiederum seien Menschen gewesen, die aus Südafrika eingereist seien, so Apweiler. Noch sei die neu aufgetauchte Mutation aber nicht in Europa sequenziert worden.

Schnelle wissenschaftliche Kommunikation

Die bisherigen Ergebnisse aus Südafrika seien am Donnerstag verkündet worden. Und sehr schnell zwischen den wissenschaftlichen Einrichtungen und der Politik kommuniziert worden. Ohne diese Schnelligkeit, so Apweiler, stünde man bereits jetzt in einer noch schwierigeren Situation.

Bei der Sequenzierung eines Virus werden immer neue Sequenzen quasi miteinander verglichen. Taucht eine Veränderung auf, untersuchen sie die Forschenden genauer. Die neue Variante habe jetzt Mutationen, die in verschiedener Weise besorgniserregend seien.

"Es gibt vier Gruppen von Mutationen in dieser neuen Variante: Einmal könnte sie resistenter gegen Antikörper sein. Außerdem könnte die neue Variante infektiöser sein."

Außerdem könne es sein, dass das Virus schneller in Zellen eindringen kann. Und sich im Endeffekt so auch schneller verbreiten könnte, erklärt Apweiler.

Abschottung als kurzfristige Lösung

Beispielsweise Flüge von und nach Südafrika abzusagen sei eine erste, schnelle Reaktion um zu vermeiden, dass sich neue Varianten verbreiten. Außerdem seien die Hersteller von Corona-Impfstoffen bereits dabei zu überprüfen, wie die Wirksamkeit ihrer Covid-19-Vakzine gegen die neue Mutation ausfalle. Das werde etwa zwei Wochen Zeit in Anspruch nehmen, so der Bioinformatiker im SWR-Interview. Dann habe man belastbare Ergebnisse. Noch sei man hier im Bereich der Spekulation, ob die Impfstoffe weniger gut wirken.

Forschung in Heidelberg

Auch wenn die neue Virus-Mutation in Heidelberg noch nicht untersucht worden ist: Forschende bereiten sich bereits darauf vor. Wenn das Virus in der Region auftauche, werde es auch hier sequenziert, um es besser zu verstehen.

"Am EMBL haben sich alleine im letzten Monat die Zahlen der Sars-CoV-2-Viren, die sequenziert worden sind, verdreifacht. Das entspricht in einer Linie der zunehmenden Viruslast in der gesamten Bevölkerung."

Länderübergreifende Forschung am EMBL

Mehr als 80 Forschungsgruppen arbeiten am EMBL zusammen zum Thema Molekularbiologie. Es gibt das Hauptlaboratorium in Heidelberg sowie Außenstellen in Hamburg, Großbritannien, Frankreich, talien und Spanien.