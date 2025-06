Zeitkapsel-Ausstellung: Ein Stück Geschichte des Nationaltheaters und der Stadt Mannheim

Eine Botschaft aus der Vergangenheit wird jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Zeitkapsel des Nationaltheaters von 1954 ist im Foyer der Opernspielstätte OPAL zu sehen.

Die Zeitkapsel vom 18. Juni 1954, dem Tag der Grundsteinlegung für den Neubau des Nationaltheaters in Mannheim, war im Sommer 2024 bei Bauarbeiten am Goetheplatz aufgetaucht. Der Inhalt ist jetzt bei einer Ausstellung in der Interimsspielstätte des Nationaltheaters zu sehen, im Foyer der Oper am Luisenpark, kurz OPAL.

In der Zeitkapsel war auch ein Programm aus dem Jahr 1954 SWR

Am Fundtag der schwarzen Kassette war die Aufregung groß gewesen, denn überall vermuteten die Experten Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Dann kam die Entwarnung. Die schwarze Kassette entpuppte sich als Zeitkapsel. Sie war tief in der Erde verborgen und niemand wusste mehr von ihr - über die Jahrzehnte war sie in Vergessenheit geraten.

Bis auf weiteres ist die Ausstellung im Foyer der Operspielstätte OPAL zu sehen - vor und nach den Aufführungen SWR

NTM-Ausstellung "Die Zeitkapsel" - Reise in die Nachkriegszeit

Die Kupfer-Zeitkapsel enthielt unter anderem eine Urkunde zur Grundsteinlegung mit Unterschrift des damaligen Oberbürgermeisters in Mannheim, Hermann Heimerich, mehrere Tageszeitungen aus der Region vom 18. Juni 1954, Programmhefte des Theaters aus der Mitte der 1954er Jahre und Broschüren, Reiseführer und Stadtpläne. Für Besucherinnen und Besucher der Ausstellung ist das eine Zeitreise in die Vergangenheit.

Der 17. Juni 1953 war der Tag des Arbeiteraufstands im Osten Deutschlands, der späteren DDR. Die Tageszeitungen waren im Jahr danach dementsprechend voll mit Berichten über den Kampf der Menschen im Osten für Freiheit und gegen erdrückende Arbeitsnormen. In Mannheim selbst waren die Zerstörungen des Krieges noch überall sichtbar, der Neubau des Nationaltheaters war in einer gemeinsamen Kraftanstrengung der Bürgerschaft gestemmt worden.

Die Zeitkapsel-Ausstellung soll nach dem Ende des OPAL-Provisoriums einen anderen Platz finden. SWR

Nationaltheater Mannheim plant weitere Zeitkapsel

Das Spielhaus am Goetheplatz in Mannheim wird zurzeit generalsaniert und in weiten Teilen komplett umgebaut. Die Kostensteigerungen sind enorm - aus aktuellen Gründen und wegen des Denkmalschutzes. Die gewaltige Investitionssumme von zurzeit noch geschätzten 340 Millionen Euro wird nur zu einem Teil von Bund und Land getragen. Die Stadt Mannheim ächzt unter der hohen Last, was bereits zu viel Kritik geführt hat. Um so lieber erinnert das NTM an die glorreichen Zeiten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als dem NTM ein von der Bürgerschaft getragenen Neustart gelang.

Für den Neubau soll es ebenfalls eine neue Zeitkapsel für spätere Generationen geben. Die Ausstellung des Inhalts der alten Zeitkapsel soll nach dem Ende der Interimsstätte OPAL an anderer Stelle fortgeführt werden.