Enzyklopädie zum NS-Völkermord an Sinti und Roma

Mit einem neuen Forschungsvorhaben soll die Geschichte des nationalsozialistischen Völkermordes an Sinti und Roma erarbeitet werden. Das Projekt sei "ein wichtiges Symbol der Anerkennung, das den Völkermord in seiner europäischen Dimension erstmals in dieser Systematik öffentlich sichtbar mache", sagte der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose in Heidelberg. Deshalb soll eine Onlineseite und eine mehrbändige Enzyklopädie entstehen. Jetzt werde wissenschaftliche Kompetenz zusammengebracht, um den Forschungsstand zusammenzuführen und zugleich die Opfer der Sinti und Roma zu würdigen, sagte Rose. Das Projekt wird von der Bundesregierung mit 1,2 Millionen Euro gefördert. Es ist bei der Forschungsstelle Antiziganismus der Universität Heidelberg angesiedelt. Sinti und Roma wurden in ganz Europa verfolgt und ab 1940 in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. Circa 500.000 Menschen starben. Die Verfolgungsgeschichte gehört bis heute zu den wenig bekannten Verbrechen der NS-Zeit.