Die Gegend rund um den Bahnhof in Weinheim war am 1. Mai kurzzeitig im Ausnahmezustand. Grund war eine Demo von Rechtsextremen, mehrere Gegendemos und ein großes Polizeiaufgebot.

In Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) haben laut Polizei rund 1.000 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Anlass war ein Aufmarsch von Anhängern der neu gegründeten NPD und der "Kameradschaft Rheinhessen". Rund 20 Anhänger der als rechtsextrem geltenden Gruppierungen sind am Donnerstagmittag am Weinheimer Bahnhof angekommen, um in einem Demo-Zug durch die Stadt zu ziehen. Zuvor hatten sie bereits in Worms demonstriert.

Bündnis "Weinheim bleibt bunt": Kundgebung am Bahnsteig

Am Weinheimer Bahnhof hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon rund 500 Menschen versammelt, um ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. Dazu aufgerufen hatte das Bündnis "Weinheim bleibt bunt". Sie empfingen die Rechten mit "Nazis raus!"-Rufen und Musik. Rund um den Bahnhof formierten sich laut Polizei noch vier weitere Gegendemonstrationen mit wiederum insgesamt rund 500 Menschen.

Rund 500 Menschen hatten sich am Weinheimer Bahnhof versammelt, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Dazu aufgerufen hatte das Bündnis "Weinheim bleibt bunt". SWR

Großaufgebot der Polizei

Die Polizei war mit etwa 250 Einsatzkräften vor Ort, darunter auch Beamte der Bundespolizei. Sie sorgten dafür, dass es keine Zusammenstöße zwischen den unterschiedlichen Demonstrierenden gab. Sie geleitete die Rechten aus dem Bahnhof heraus, in Richtung Viernheimer Straße. Die Zufahrtstraßen wurden zuvor weiträumig abgesperrt.

Rund 20 Rechtsextreme haben am 1. Mai in Weinheim demonstriert. Zur Gegen-Demo kamen rund 1000 Menschen. SWR

Aufmarsch blockiert

Rund 100 Gegendemonstrierende setzten sich in der Nähe des Schwimmbads auf die Straße und blockierten so den geplanten Weg der Rechtsextremen. Diese waren deshalb dazu gezwungen, einen anderen Weg zu nehmen als ursprünglich geplant. In der Händelstraße stoppten sie für eine Kundgebung.

Rund 100 Gegendemonstrierende blockierten friedlich den Zug der Rechtsextremen. SWR

Gegen 15:30 Uhr war die Versammlung zu Ende. Laut Polizei gab es keinerlei Zwischenfälle.