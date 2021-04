Die Maßnahmen der sogenannten Corona-Notbremse des Bundes greifen in Heidelberg ab Samstag und nicht bereits ab Freitag. Das teilte die Stadt mit. Gleiches gilt eigenen Angaben zufolge für den Neckar-Odenwald-Kreis. Das Land Baden-Württemberg will seine Corona-Verordnung an die Bundesregeln anpassen. Erst wenn die Landesverordnung in Kraft ist, werde klar sein, was in Heidelberg und in den Landkreisen ab Samstag gelte.