Heidelberg: Urteil im Normannia-Prozess ist rechtskräftig

Das Urteil im Heidelberger Normannia-Prozess vom vergangenen September ist rechtskräftig. Zwei Burschenschaftler erhalten jeweils eine Bewährungsstrafe von acht Monaten.

Der Fall hat insgesamt drei Instanzen beschäftigt. Nun sind zwei Burschenschaftler endgültig für schuldig befunden, einen anderen Burschenschaftler mit Gürteln geschlagen und antisemitisch beleidigt zu haben. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat die Revision der beiden verworfen, weil sie keine Begründung eingereicht haben. Damit sind alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft.

Die Straftaten trugen sich 2020 bei einem Fest der Heidelberger Burschenschaft Normannia in deren Verbindungshaus zu. Anwesend waren auch Gäste von anderen Burschenschaften, darunter das Opfer - ein Mitglied der Burschenschaft Afrania. Im Laufe des Abends wurde der damals 25-Jährige mit Gürteln auf Beine, Gesäß und Genitalien geschlagen, mit Münzen beworfen und beleidigt. Der Grund: seine jüdische Abstammung.

Vorfall sorgte für bundesweit für Aufmerksamkeit

Nachdem der Vorfall publik wurde, sorgte er bundesweit für Aufmerksamkeit und führte zu einer Diskussion über Antisemitismus und Rechtsradikalismus in der Studentenverbindung. Die Heidelberger Rhein-Neckar-Zeitung etwa berichtete, dass ihr Material zugänglich gemacht worden sei, das angeblich bewies: es habe bereits häufiger rechtsradikale Vorfälle bei der Normannia gegeben. Demnach hätten die Mitglieder teilweise wehrmachtsähnliche Kleidung getragen und "Heil Hitler"-Grüße geäußert.

Amtsgericht Heidelberg verurteilt drei Männer

Gegen die Vorfälle bei dem Burschenschaftsfest 2020 wurde Anklage erhoben. Der Prozess begann zwei Jahre später vor dem Amtsgerichts Heidelberg, in erster Instanz. Auf der Anklagebank saßen vier Burschenschaftler. Nach der Rekonstruktion des Abends kam die Richterin zu dem Schluss, dass drei der Angeklagten schuldig waren. Im Dezember 2022 wurden sie wegen Körperverletzung und Beleidigung zu je acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Alle drei legten Berufung gegen die Entscheidung ein. Einer zog sie allerdings wieder zurück und war damit rechtskräftig verurteilt.

Die beiden Angeklagten und ihre Verteidiger beim Berufungsprozess am Heidelberger Landgericht. SWR

Landgericht Heidelberg bestätigt Urteil der ersten Instanz

Im Herbst 2024 kam es zum Berufungsverfahren in zweiter Instanz vor dem Landgericht Heidelberg. Dort trat unter anderem das Opfer als Zeuge auf. Bei der Verhandlung behaupteten die beiden damals 24-jährigen Angeklagten, nicht beteiligt gewesen zu sein an den Beleidigungen und verletzenden Schlägen. Einer gab zu, dass er dem Geschädigten bei der Begrüßung zwei, drei leichte Gürtelschläge verpasst habe. Dabei hätte es sich aber nur um den sogenannten "Normannengruß" gehandelt, also eine Art Begrüßungsritual der Burschenschaft. Von diesem Ritual war vorher allerdings nichts bekannt gewesen.

Bei der Befragung der Angeklagten und Zeugen gab es sehr widersprüchliche Versionen von den Ereignissen während des Normanniafestes. Immer wieder war immer vom starken Alkoholkonsum die Rede. Er diente zur Begründung von Erinnerungslücken. Vernommen wurden auch Alte Herren der gastgebenden Burschenschaft. Sie sprachen davon, dass es "einige Entgleisungen" gegeben habe. Allerdings deckte sich auch ihre Version der Ereignisse nicht mit den anderen Schilderungen.

Das Landgericht bestätigte am Ende das Urteil des Amtsgerichts. In der Gesamtschau gebe es keinen Zweifel daran, dass die beiden Männer an den Taten beteiligt gewesen seien, so die Richterin.

Revision vom Oberlandesgericht Karlsruhe verworfen

Beide Männer legten Revision beim Oberlandesgericht Karlsruhe ein - der dritten Instanz. Auf Anfrage des SWR teilte das Landgericht Heidelberg nun mit, dass die Revision verworfen worden sei, weil keine Begründung eingereicht wurde.

Normannia heißt inzwischen Cimbria

Die Burschenschaft Normannia hat in der Zwischenzeit ihren Namen geändert und nennt sich Cimbria - nach einem germanischen Volksstamm. Nach SWR-Informationen sollte die Umbenennung von Rechtsextremismus-Vorwürfen ablenken. Diese gab es offenbar schon vor dem Vorfall auf dem Normannia-Fest. Ein Mitglied hatte laut SWR-Informationen im Jahr 2019 beklagt: Der größte Missstand innerhalb des Bundes und der Aktivitas sei ein massiv aufkeimender Rechtsextremismus und das offene, glorifizierende Bekenntnis zum Nationalsozialismus.