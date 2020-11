per Mail teilen

Die Nominierten für das Mannheimer Stadtschreiber-Stipendium Feuergriffel stehen fest. Von den 42 Bewerbern hat die Stadt drei ausgewählt: Die Schriftstellerin Katrin Bongard aus Potsdam, die Kinderbuchautorin Jana Heinicke aus Berlin und die ebenfalls in Berlin lebende Filmdramaturgin Julia Willmann. Der Feuergriffel wird zum achten Mal vergeben. Er ist mit 9.000 Euro Preisgeld dotiert. Wer das Stipendium erhält, wird von April bis Juli 2021 im Turm der Alten Feuerwache in Mannheim wohnen und dort an seinem Buch schreiben. Zu den bisherigen Stipendiaten zählte unter anderem der Autor Saša Stanišić.