Die Lage an einigen Krankenhäusern in der Region wird immer angespannter: Die Isolierstationen für Corona-Patienten im Neckar-Odenwald-Kreis sind nahezu komplett belegt, in Speyer kann der Rettungsdienst ein Krankenhaus nicht mehr anfahren.

Isolierstation der Neckar-Odenwald-Kliniken SWR

Die hohe Zahl der Neuinfektionen Ende November komme nun mit Wucht in den Krankenhäusern an, so der ärztliche Leiter der Neckar-Odenmwald-Kliniken Harald Genzwürker. Auf den beiden Isolierstationen am Standort Buchen ist (Stand Mittwochmittag) nur noch eines von 30 Isolierbetten frei. Am Dienstag zählte man hier noch zwölf freie Betten.

In Mosbach sind zehn von elf Betten belegt. In beiden Häusern handelt es sich in der Mehrzahl der Patienten nicht um Verdachtsfälle, sondern um tatsächlich Infizierte mit entsprechenden Symptomen, die nicht mehr zuhause behandelt werden können, heißt es. Derzeit wird geprüft, wo mögliche weitere Patienten in der Region isoliert untergebracht werden könnten.

Angespannte Lage im Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer

Das Sankt Vincentius Krankenhaus in Speyer kann von Rettungswagen nicht mehr angefahren werden. Nach Angaben eines Sprechers seien die Krankenstationen zu stark ausgelastet. Die derzeitige angespannte Lage sei zum einen auf die steigende Zahl an Corona-Patienten zurückzuführen. Momentan würden im Sankt Vincentius Krankenhaus 36 Patienten mit einer Covid-19-Infektion behandelt werden. Sieben davon liegen auf der Intensivstation.

Wie der Sprecher mitteilte, ist ein weiteres Problem, dass wegen Corona auch viele Mitarbeiter ausfallen. Mehr als 60 Angestellte aus dem medizinischen Bereich seien in häuslicher Quarantäne. Um besser auf aktuelle Situationen reagieren zu können, konzentriere sich das Krankenhaus auf die Versorgung Schwerkranker. Notfallpatienten, die selbst ins Krankenhaus kommen, würden allerdings nach wie vor behandelt werden.