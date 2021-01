per Mail teilen

Das Defizit der Neckar-Odenwald-Kliniken wird für das zurückliegende Jahr deutlich unter 7,7 Mio Euro betragen. Davon geht die Kreisverwaltung aus.

Die Monatsergebnisse von Januar bis Dezember weisen demnach einen Verlust von knapp 6,5 Mio Euro aus.

Ein Lichtblick trotz Verlusten? Die Sparmaßnahmen in den Neckar-Odenwald-Kliniken scheinen vorerst zu greifen. SWR

Angestrebter Sparkurs eingehalten

Das sei zwar noch nicht das offizielle Jahresergebnis, dennoch werde man in jedem Fall deutlich unter der 7,7-Mio-Euro-Grenze bleiben. Diese Obergrenze für Verluste der kreiseigenen Kliniken in Mosbach und Buchen hatte der Kreistag Anfang 2020 gesetzt. Sollte sie nicht einzuhalten sein, müsse über den Verkauf an einen privaten Investor nachgedacht werden. Daraufhin hatten sich die Kliniken einen drastischen Sparkurs verordnet.

Belastung hält auch in Corona-Zeiten an

Unterdessen macht auch die Pandemie nicht vor den Kliniken halt: Seit dem Jahreswechsel hilft die Bundeswehr in den Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen bei der Pandemiebekämpfung: Acht Soldatinnen und Soldaten sowie ein Arzt sind dabei im Einsatz. Die Kliniken waren Ende Dezember an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen, nachdem immer mehr infizierte Bewohner aus Alten- und Pflegeheimen versorgt werden mussten.