Noch keine PCR-Testknappheit

Bund und Länder haben bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag eine deutliche Abkehr von der bisherigen Corona-Teststrategie beschlossen. So sollen PCR-Tests nur noch für besonders gefährdete Gruppen sowie Personal in Kliniken und Pflegeheimen verwendet werden. Alle anderen Personen sollen künftig auch nach einem positiven Schnelltest nur mit einem zweiten Schnelltests überprüfen, ob sie infiziert sind . Grund sind die Engpässe bei der PCR-Testkapazität. Für den Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Heidelberg wird noch keine Knappheit bei den PCR-Tests gemeldet. Das hat die stellvertretende Leiterin des zuständigen Gesundheitsamts Anne Kühn auf SWR Anfrage bestätigt.