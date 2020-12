Die Affäre um den Bundestagsabgeordneten und Stadtrat Nikolas Löbel (CDU) führt zu vielfältigen Reaktionen. Die Mannheimer Wohnungsbau-Gesellschaft GBG hat angekündigt, die Vorgänge um die Vergabe von "Drehscheiben-Wohnungen" an Nikolas Löbel prüfen zu lassen.

Drehscheiben-Wohnungen sind Wohnungen, die das kommunale Wohnungsbau-Unternehmen für ihre eigenen Mieter freihält. Sie werden zum Beispiel an Mieter vergeben, wenn deren Wohnung saniert werden muss. Aktuell gibt es laut GBG 175 solcher Wohnungen, die auf keinen Fall an externe, Nicht-GBG-Mieter vergeben werden dürften. Aber genau das war passiert. Nikolas Löbel hatte die Wohnung an einen Mieter vergeben, den er selbst aus einer seiner Eigentumswohnungen gekündigt hatte.

Externe und interne Prüfung angekündigt

Eine Mannheimer Anwaltskanzlei soll jetzt die Frage klären, wie es dazu kam, dass der Bundestags-Abgeordnete Nikolas Löbel zwei solcher Wohnungen für eigene Zwecke von der GBG anmieten konnte. Auch intern in der GBG solle der Vorgang geklärt werden.

Löbel: "Kein Fehlverhalten"

Löbel selbst sieht bei sich kein Fehlverhalten: Er habe nach “Gästewohnungen” der GBG gefragt. Die gibt es ebenfalls und sie werden auch an Externe vermietet. Er, Löbel, könne nichts dafür, dass er stattdessen zwei Drehscheiben-Wohnungen bekommen habe. Nikolas Löbel saß früher als Stadtrat selbst im Aufsichtsrat der GBG. Der Sachverhalt hätte ihm bekannt sein müssen, sagen Kritiker.

Kräftige Mieterhöhungen

Löbel reagierte offensiv. Er sagte, dass ihm Fehlverhalten unterstellt werde, entbehre jeglicher Grundlage und lasse an eine politisch motivierte Kampagne denken.

Unterdessen geht auch die Diskussion um kräftige Mieterhöhungen für eine seiner eigenen Wohnungen weiter. Noch im vergangenen Bundestags-Wahlkampf hatte sich Löbel als Vorkämpfer für einen gerechten Wohnungsmarkt mit bezahlbaren Wohnungen positioniert.

Mieter in Drehscheibenwohnung untergebracht

Gleichwohl hat er einem Mieter gekündigt und die Miete nach Medienberichten von vier Euro auf 14 Euro pro Quadratmeter erhöht, nachdem die Wohnung saniert worden war. Und hier kommt die GBG ins Spiel, denn: Eben jenen Mieter wollte er dauerhaft in der Drehscheiben-Wohnung der GBG unterbringen, obwohl das ausdrücklich nicht vorgesehen ist.

Mieterverein meldet sich zu Wort

Inzwischen hat sich auch der Mieterverein Mannheim zu Wort gemeldet und sich gegen Nikolas Löbel gewendet. Der Mieterverein bezeichnete die Vorgänge als Skandal. Zumal Löbel dem oben genannten Mieter trotz eines aktuellen Urteils des Mannheimer Amtsgerichts im August den Zugang zu seiner früheren Wohnung verweigert und sogar die Schlösser habe austauschen lassen. Löbel habe zudem die von ihm bei der GBG angemietete Drehscheiben-Wohnung seinem Ex-Mieter als dauerhafte Lösung angeboten.

"Mieten oberhalb des Mietspiegels"

Die SPD Neckarstadt Ost fordert personelle Konsequenzen im Fall Löbel. Nikolas Löbel würde mit seinen Mieten weit oberhalb des Mietspiegels den angespannten Wohnungsmarkt in der Neckarstadt Ost weiter anheizen. Auch dass er eigenen Wohnraum auf der Plattform Airbnb anbiete, widerspreche seinen Wahlversprechen.

Es müsse zudem geklärt werden, wie Löbel Zugriff auf die Drehscheibenwohnung bekommen habe.

Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete der CDU, Nikolas Löbel Pressefoto Nikolas Löbel

Scharfe Kritik von den Grünen



Der stellvertretende Grünen-Fraktions-Vorsitzende Gerhard Fontagnier kritisiert Löbel scharf: Als ehemaliger Aufsichtsrat der GBG müsse Löbel gewusst haben, dass Drehscheiben-Wohnungen nicht für den privaten Markt gedacht sind.

Nikolas Löbel hat auf seiner Homepage angekündigt, am Dienstag, 22. September, in der Jüdischen Gemeinde in Mannheim zum Thema zu diskutieren: Welche Miete ist gerechtfertigt oder doch überhöht?. Zudem will er am Samstag, 19. September, von 10 bis 12 Uhr auf dem Markt in Mannheim-Lindenhof ansprechbar sein.