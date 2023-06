Weltfahrradtag: Eine Stunde lang kostenfrei VRN-Nextbikes nutzen

Am Weltfahrradtag am Samstag können VRN-Leihräder im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Neckar eine Stunde lang kostenfrei genutzt werden.

VRN-Nextbike ist das Fahrradverleihsystem des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar. Zum Weltfahrradtag am 3. Juni können die Räder 60 Minuten ohne Gebühr ausgeliehen werden. Ab der 61. Minute greift der Basistarif.

Mehr als 2.500 Leihräder im VRN-Gebiet

Leihen kann man die Räder beispielsweise in Dossenheim, Heddesheim, Ladenburg, Walldorf oder Schwetzingen (alle Rhein-Neckar-Kreis). Aber auch in Bergstraßengemeinden wie Bensheim oder in Mannheim und Heidelberg. Insgesamt ist Nextbike nach Angaben des VRN in 23 Kommunen vertreten und stellt über 2.500 Räder an mehr als 400 Stationen zur Verfügung.

Fahrrad ist eines der umweltfreundlichsten Verkehrsmittel

Der Weltfahrradtag wurde 1998 eingeführt, um auf das Fahrrad als eines der umweltfreundlichsten und gesündesten Fortbewegungsmittel hinzuweisen.