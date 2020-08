per Mail teilen

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat den 22-jährigen Deutsch-Marokkaner Anas Ouahim vom Ligakonkurrenten VfL Osnabrück unter Vertrag genommen. In der abgelaufenen Spielzeit kam Ouahim in 25 Zweitliga-Partien zum Einsatz und erzielte dabei drei Treffer. Ouahim wechselt ablösefrei an den Hardtwald. Nach Innenverteidiger Nils Röseler, Linksverteidiger Diego Contento, Mittelfeldspieler Nikolas Nartey und Angreifer Daniel Keita-Ruel ist Ouahim der fünfte Neuzugang für die Saison.