Kräftige Schnee und Schneegraupelschauer haben in der Nacht zum Freitag in den Höhenlagen der Region für glatte Straßen gesorgt. Das Positive daran: Die wundeschönen Winterlandschaften!

Zwischen Heidelberg und Wilhelmsfeld gab es oberhalb von rund 400 Metern eine fast geschlossene Schneedecke. Die Nacht zum Samstag wird die kälteste der nächsten Tage sein. Im Neckar-Odenwald-Kreis und im Rhein-Neckar-Kreis werden in ungünstigen Lagen Werte bis zu minus 6 Grad und Glatteis erwartet. Außerdem kann es weitere Schnee- und Graupelschauer geben.

Der Winter sagt leise Servus

In den kommenden Tagen nimmt der strenge Frost in den Nächten ab und auch tagsüber wird es schrittweise milder. Rechtzeitig zum kalendarischen Frühlingsanfang am Samstag scheint sich der Winter endgültig zu verabschieden. Trotz des Klimawandels rechnen Experten aber auch dieses Jahr damit, dass es bis in den April hinein zu kurzen Kaltlufteinbrüchen kommen kann.