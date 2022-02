Neues Sturmtief erreicht die Region

Die beiden Winterstürme "Ylenia“ und "Zeynep“ haben in der Region für zahlreiche Einsätze gesorgt. Jetzt warnt der Deutsche Wetterdienst vor einem weiteren Sturmtief.

Im Vergleich zu anderen Landesteilen waren die Auswirkungen der beiden Winterstürme "Ylenia“ und "Zeynep“ in der Region gut zu verkraften. Die Unwetter hatten in den vergangenen Tagen zwar für umgestürzte Bäume und Stromausfällen in Haushalten gesorgt, zeitweise fuhren Bahnen nicht. Alles in allem aber hielten sich die Schäden in Grenzen.

Orkanartige Böen im Odenwald

Für die Nacht von Sonntag auf Montag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) nun vor einem weiteren Sturmtief gewarnt. Insbesondere in den Höhenlagen des Odenwaldes könne "Antonia“ starke Winde und orkanartige Böen von bis zu 110 Stundenkilometern mit sich bringen, informieren die Meteorologen, aber auch in den Niederungen drohten teils heftige Gewitter.

Angeknackste Äste sind größte Gefahr

Die größte Gefahr ginge von herum fliegenden Gegenständen sowie Ästen aus, die schon von den letzten Sturm "angeknackst“ seien, erklärte ein Sprecher des DWD. Der Höhepunkt der Kaltfront wird zwischen zwei und vier Uhr in der Nacht erwartet. Mit Verkehrsbehinderungen muss gerechnet werden.