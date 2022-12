Neues Rotorblatt für Windrad in Seckach

Knapp fünfzig Meter lang und acht Tonnen schwer: In Seckach-Großeicholzheim (Neckar-Odenwald-Kreis) ist ein neues Rotorblatt für die Windkraftanlage angeliefert worden.

Ein Spezialtransporter hat das neue Rotorblatt am Dienstag an Ort und Stelle gebracht. Die ungewöhnliche Fracht war bereits in der vergangenen Woche in Itzehoe in Schleswig-Holstein gestartet. Am frühen Dienstagmorgen ist der Transport dann in Seckach-Großeicholzheim im Neckar-Odenwald-Kreis angekommen.

Montage am Windrad schon am Mittwoch?

Das riesige Rotorblatt ist der Ersatz für das Blatt, das Ende Oktober aus weiterhin unklaren Gründen abgeknickt war. Das gebrochene Blatt war in den vergangenen Wochen stückweise demontiert worden, zertrümmerte Teile liegen noch an der Windkraftanlage.

Am Windrad bei Seckach war ein Rotorblatt abgeknickt und muss erneuert werden. SWR

Das neue Rotorblatt soll mit Hilfe einer Art Seilwinde in die Höhe gehoben und von Experten angeschraubt werden, die das Blatt vom Inneren des Rotors aus quasi entgegennehmen. Wenn das Wetter mitspielt, soll die Montage am Mittwoch beginnen.

Fast eine Woche unterwegs

Der Schwertransport mit dem neuen Blatt für das Windrad konnte wegen der Länge seines Aufliegers nur nachts fahren. Auf dem letzten Stück kurz vor Großeichholzheim mussten in einer Kurve noch einige Büsche und ein Baum weichen, damit das fast 50 Meter lange Blatt freie Bahn hatte.