Neues Sicherheitskonzept der Polizei Mannheim

"Brennpunkte Sommer 2021" – so heißt das neue Konzept der Polizei Mannheim. Das Ziel: Das Sicherheitsempfinden und die Lebensqualität in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis zu stärken. Ein Baustein: Kontrollen an besonders neuralgischen Punkten.

Das öffentliche Leben spielt sich zurzeit vor allem im Freien ab. Die Mehrheit der Menschen verhält sich laut Polizei friedlich - manche seien aber auch auf Krawall und Straftaten aus. Darauf wolle man mit dem neuen Konzept reagieren. "Es kann und darf nicht sein, dass die Sicherheit im öffentlichen Raum und die damit verbundene Lebensqualität des überwiegenden Anteils der Bevölkerung durch Einzelne beeinträchtigt wird." In den vergangenen Wochen hatte die Polizei immer wieder mit vereinzelten Maßnahmen auf die nächtlichen Ruhestörungen reagiert, wie im folgenden Film zu sehen: Verschärfte Kontrollen geplant Demnach sollen überall dort zusätzliche Polizeikräfte eingesetzt werden, wo es in der Vergangenheit bereits Störungen gegeben hat - vor allem an den Wochenenden. Zu den Brennpunkten in Heidelberg gehören unter anderem die Neckarwiese, die Altstadt und der Bismarckplatz. Zählt zu den "Feier-Brennpunkten": Mannheimer Stadtteil Jungbusch dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach In Mannheim zählen die Neckarwiese, das Stephanienufer und der Jungbusch zu den Brennpunkten. Das neue Konzept der Polizei sieht außerdem den vermehrten Einsatz von Fußstreifen vor, um schneller mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Geraten wieder verstärkt in den Fokus: "Auto-Poser" dpa Bildfunk Uwe Anspach Ermittlungsgruppe "Poser" auch für Heidelberg Während die "Poser-Szene" in den Vorjahren hauptsächlich ein Problem der Mannheimer Innenstadt war, sei dieses Phänomen nun auch regelmäßig in Heidelberg festzustellen. Deshalb wird neben der Ermittlungsgruppe "Poser" in Mannheim auch ein dementsprechendes Pendant für Heidelberg ins Leben gerufen. Mit beiden Städten wurde bereits Sperr- und Verkehrslenkungskonzepte erstellt.