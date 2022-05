Neues Personal bei den Rhein-Neckar-Löwen

per Mail teilen

Die Rhein-Neckar-Löwen treten am Donnerstagabend beim TBV Lemgo Lippe an. In der Tabelle belegen sie einen Mittelplatz. Personell stellen sich die Löwen neu auf. Neuer Cheftrainer wird Sebastian Hinze sein. Dragan Jerkovic wird die neu geschaffene Position des Torwarttrainers übernehmen. Katharina Söhnlein ist als Sportpsychologin ins Trainerteam gerückt. Florian Schulz folgt als Athletiktrainer und Teammanager zu Beginn der kommenden Spielzeit. Der Vertrag mit Co-Trainer Klaus Gärtner wird auf dessen ausdrücklichen Wunsch hin zum Saisonende aufgelöst.