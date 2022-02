Neues Konzept zum Gehweg-Parken

per Mail teilen

Laut Straßenverkehrsordnung ist das Parken auf Gehwegen verboten - aber in Teilen von Mannheim wurde es lange geduldet. Jetzt verbietet ein Erlass des Verkehrsministeriums den Städten diese Praxis. Die Stadt Mannheim prüft jetzt im Rahmen eines Pilotprojekts, an welchen Stellen im Stadtgebiet man das Gehwegparken legalisieren kann. Zurzeit werden im Stadtteil Oststadt versuchsweise Markierungen auf Gehwegen aufgesprüht, um herauszufinden, ob das Abstellen von Autos dort möglich ist, ohne die Sicherheit der Fußgänger zu beeinträchtigen. Ziel sei es, so viel Parkraum wie möglich zur Verfügung zu stellen. Klar sei aber auch, dass nicht alle bislang geduldeten Parkflächen erhalten bleiben könnten.