Neues Impfzentrum im Rosengarten

Mannheim will beim Impfen weiter Kapazitäten aufbauen. Ein weiteres Impfzentrum soll im Rosengarten hinzukommen. Damit hat sich unter anderem der Mannheimer Gemeinderat am Donnerstagabend beschäftigt. In der Vario-Halle soll in der kommenden Woche ein kommunales Impfzentrum die Arbeit aufnehmen. Zusätzlich gibt es drei reine Mannheimer Impfteams, eines davon ist ein Impfbus für Veranstaltungen, ein Team fährt an festen Tagen in die Stadtteile und ein drittes impft fest stationiert im Stadthaus am Paradeplatz. Die drei Teams kosten bis Ende März rund eine Million Euro. Die Stadt rechnet mit Kostenerstattung durch das Land. Weitere Impfkapazitäten soll es aus dem Impfschwerpunkt Heidelberg geben.